10:10  03 мая
Во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа
18:36  02 мая
В Ровно обезвредили боевую часть "Шахеда", который попал в дом и не взорвался
19:13  02 мая
В Николаевской области мужчина напугал посетителей супермаркета ружьем
UA | RU
UA | RU
03 мая 2026, 09:51

Николаев под ударом баллистики: двое пострадавших

03 мая 2026, 09:51
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 3 мая, в результате удара баллистикой по Николаеву два человека пострадали, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По его словам, ночью российские войска также атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура региона.

Из-за атаки зафиксированы частичные отключения электроэнергии в населенных пунктах области, продолжаются восстановительные работы.

В Черноморской общине в результате обстрела возник пожар, повреждены частный дом и хозяйственные постройки. В самом Николаеве повреждено нежилое здание и троллейбус.

Кроме того, в Николаевском районе за прошедшие сутки российские войска девять раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины. В селе Дмитровка поврежден частный дом.

Напомним, в ночь на 3 мая российские войска запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 268 ударных беспилотников разных типов. Более 160 из них составляли именно дроны типа Shahed. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БПЛА на 15 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николаев война атака пострадавшие Балистика российская армия
РФ ударила по Одесщине: погибли два человека, пятеро ранены
03 мая 2026, 09:13
РФ атаковала Украину 268 БпЛА и ракетой: есть попадания на 15 локациях
03 мая 2026, 09:01
В Ровно обезвредили боевую часть "Шахеда", который попал в дом и не взорвался
02 мая 2026, 18:36
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа
03 мая 2026, 10:10
РФ ударила по Одесщине: погибли два человека, пятеро ранены
03 мая 2026, 09:13
РФ атаковала Украину 268 БпЛА и ракетой: есть попадания на 15 локациях
03 мая 2026, 09:01
В Николаевской области мужчина напугал посетителей супермаркета ружьем
02 мая 2026, 19:13
В Ровно обезвредили боевую часть "Шахеда", который попал в дом и не взорвался
02 мая 2026, 18:36
На трассе во Львовской области столкнулись два автомобиля: пострадали четыре человека
02 мая 2026, 17:58
Удар КАБами по Запорожскому району: погиб мужчина, среди раненых – ребенок
02 мая 2026, 17:24
В Киеве произошла стрельба из-за конфликта на дороге
02 мая 2026, 16:43
Силы обороны поразили российские "Искандеры", РЛС "Подлет" и склады боеприпасов
02 мая 2026, 16:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »