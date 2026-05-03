Николаев под ударом баллистики: двое пострадавших

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 3 мая, в результате удара баллистикой по Николаеву два человека пострадали, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По его словам, ночью российские войска также атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура региона.

Из-за атаки зафиксированы частичные отключения электроэнергии в населенных пунктах области, продолжаются восстановительные работы.

В Черноморской общине в результате обстрела возник пожар, повреждены частный дом и хозяйственные постройки. В самом Николаеве повреждено нежилое здание и троллейбус.

Кроме того, в Николаевском районе за прошедшие сутки российские войска девять раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины. В селе Дмитровка поврежден частный дом.

Напомним, в ночь на 3 мая российские войска запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 268 ударных беспилотников разных типов. Более 160 из них составляли именно дроны типа Shahed. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БПЛА на 15 локациях.