Фото: поліція

Один із п’яти постраждалих внаслідок ракетного удару по Миколаєву вранці 3 травня залишається у тяжкому стані

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків 63, 65 та 71 рік і дві жінки 46 та 55 років – усіх їх госпіталізували. Наразі один із чоловіків перебуває у тяжкому, але стабільному стані, четверо інших – у стані середньої тяжкості.

Очільник ОВА зазначив, що через удар балістичними ракетами, ймовірно, типу "Іскандер-М", у місті пошкоджені 17 приватних будинків, автомобілі та складська будівля підприємства.

Нагадаємо, вночі 3 травня російські війська атакували Миколаївську область безпілотниками Shahed. Під ударом вкотре опинилася енергетична інфраструктура. Внаслідок ранкового ракетного удару по Миколаєву постраждали п'ятеро людей, зафіксовані масштабні руйнування.