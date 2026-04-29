На Николаевщине нашли тайник с минами и авиаракетой
В Баштанском районе Николаевской области полицейские обнаружили в заброшенном здании опасные боеприпасы и уничтожили их путем контролируемого подрыва
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Во время патрулирования территории Снегиревской общины сотрудники местного подразделения полиции обнаружили в подвальном помещении заброшенного здания подозрительные предметы и сразу сообщили взрывотехникам.
Во время осмотра специалисты установили, что найденные боеприпасы – минометные мины калибра 120 мм и неуправляемая авиационная ракета.
Учитывая высокий уровень опасности, взрывоопасные предметы решили уничтожить на месте. Взрывотехники совершили контролируемый подрыв с соблюдением всех мер безопасности.
Полиция призывает граждан быть максимально осторожными при обнаружении подозрительных предметов:
- не касаться и не перемещать их;
- не пользоваться рядом средствами связи;
- отойти на безопасное расстояние и предупредить других;
- немедленно сообщить по номерам 101 или 102;
В полиции отмечают, что даже устаревшие или поврежденные боеприпасы остаются смертельно опасными.
Напомним, в Киевской области в поле обнаружили и уничтожили боевую часть беспилотника. Произошло это в Броварском районе. Специалисты изъяли боеприпас и уничтожили его.