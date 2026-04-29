На Николаевщине нашли тайник с минами и авиаракетой

В Баштанском районе Николаевской области полицейские обнаружили в заброшенном здании опасные боеприпасы и уничтожили их путем контролируемого подрыва

Во время патрулирования территории Снегиревской общины сотрудники местного подразделения полиции обнаружили в подвальном помещении заброшенного здания подозрительные предметы и сразу сообщили взрывотехникам.

Во время осмотра специалисты установили, что найденные боеприпасы – минометные мины калибра 120 мм и неуправляемая авиационная ракета.

Учитывая высокий уровень опасности, взрывоопасные предметы решили уничтожить на месте. Взрывотехники совершили контролируемый подрыв с соблюдением всех мер безопасности.

Полиция призывает граждан быть максимально осторожными при обнаружении подозрительных предметов:

не касаться и не перемещать их;

не пользоваться рядом средствами связи;

отойти на безопасное расстояние и предупредить других;

немедленно сообщить по номерам 101 или 102;

В полиции отмечают, что даже устаревшие или поврежденные боеприпасы остаются смертельно опасными.

