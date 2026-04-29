На Миколаївщині знайшли схованку з мінами та авіаракетою
У Баштанському районі Миколаївської області правоохоронці виявили у покинутій будівлі небезпечні боєприпаси та знищили їх шляхом контрольованого підриву
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Під час патрулювання території Снігурівської громади співробітники місцевого підрозділу поліції виявили у підвальному приміщенні закинутої будівлі підозрілі предмети та одразу повідомили вибухотехніків.
Під час огляду фахівці встановили, що знайдені боєприпаси – це мінометні міни калібру 120 мм та некерована авіаційна ракета.
З огляду на високий рівень небезпеки, вибухонебезпечні предмети було вирішено знищити на місці. Вибухотехніки здійснили контрольований підрив із дотриманням усіх заходів безпеки.
Поліція закликає громадян бути максимально обережними у разі виявлення підозрілих предметів:
- не торкатися та не переміщувати їх;
- не користуватися поруч засобами зв’язку;
- відійти на безпечну відстань та попередити інших;
- негайно повідомити за номерами 101 або 102;
У поліції наголошують, що навіть застарілі або пошкоджені боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.
