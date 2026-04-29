29 квітня 2026, 07:44

На Миколаївщині знайшли схованку з мінами та авіаракетою

Фото: Національна поліція
У Баштанському районі Миколаївської області правоохоронці виявили у покинутій будівлі небезпечні боєприпаси та знищили їх шляхом контрольованого підриву

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під час патрулювання території Снігурівської громади співробітники місцевого підрозділу поліції виявили у підвальному приміщенні закинутої будівлі підозрілі предмети та одразу повідомили вибухотехніків.

Під час огляду фахівці встановили, що знайдені боєприпаси – це мінометні міни калібру 120 мм та некерована авіаційна ракета.

З огляду на високий рівень небезпеки, вибухонебезпечні предмети було вирішено знищити на місці. Вибухотехніки здійснили контрольований підрив із дотриманням усіх заходів безпеки.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними у разі виявлення підозрілих предметів:

  • не торкатися та не переміщувати їх;
  • не користуватися поруч засобами зв’язку;
  • відійти на безпечну відстань та попередити інших;
  • негайно повідомити за номерами 101 або 102;

У поліції наголошують, що навіть застарілі або пошкоджені боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.

Нагадаємо, на Київщині у полі виявили та знищили бойову частину безпілотника. Сталося це у Броварському районі. Фахівці вилучили боєприпас та знищили його.

Миколаївська область міна авіаракета вибух вибухонебезпечні предмети Боєприпаси
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
