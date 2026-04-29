На Миколаївщині знайшли схованку з мінами та авіаракетою

У Баштанському районі Миколаївської області правоохоронці виявили у покинутій будівлі небезпечні боєприпаси та знищили їх шляхом контрольованого підриву

Про це повідомила поліція області.

Під час патрулювання території Снігурівської громади співробітники місцевого підрозділу поліції виявили у підвальному приміщенні закинутої будівлі підозрілі предмети та одразу повідомили вибухотехніків.

Під час огляду фахівці встановили, що знайдені боєприпаси – це мінометні міни калібру 120 мм та некерована авіаційна ракета.

З огляду на високий рівень небезпеки, вибухонебезпечні предмети було вирішено знищити на місці. Вибухотехніки здійснили контрольований підрив із дотриманням усіх заходів безпеки.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними у разі виявлення підозрілих предметів:

не торкатися та не переміщувати їх;

не користуватися поруч засобами зв’язку;

відійти на безпечну відстань та попередити інших;

негайно повідомити за номерами 101 або 102;

У поліції наголошують, що навіть застарілі або пошкоджені боєприпаси залишаються смертельно небезпечними.

