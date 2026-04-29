В ночь на 29 апреля враг атаковал Украину 171 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 120 из них – "шахеды"

Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 154 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 12 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 29 апреля российская армия совершила атаку по Измаилу Одесской области. Повреждена районная больница, есть пострадавшие.