29 апреля 2026, 08:14

Силы ПВО обезвредили 154 российских беспилотника: есть попадания на 12 локациях

29 апреля 2026, 08:14
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 29 апреля враг атаковал Украину 171 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 120 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 154 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 12 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 29 апреля 2026 года

Напомним, ночью 29 апреля российская армия совершила атаку по Измаилу Одесской области. Повреждена районная больница, есть пострадавшие.

