Фейковые "свидания" и шантаж: в Сумах разоблачили колл-центр, обманывавший подростков и военных

В Сумах разоблачена масштабная мошенническая схема, направленная на выманивание денег у военнослужащих и подростков. Правоохранители обнаружили нелегальный колл-центр и задержали четырех человек, организовавших эту деятельность

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Как установило расследование, фигуранты действовали по двум схемам, адаптируя их под возраст и финансовые возможности жертв.

В частности, чтобы обворовывать подростков, мошенники создавали фейковые профили якобы юных девушек и знакомились с потенциальными жертвами через мессенджер Telegram. После этого они назначали "свидание" в определенном месте.

Когда подростки прибывали на встречу, их просили сделать селфи с геолокацией. В дальнейшем пострадавшим присылали видео, на котором человек в форме армии РФ угрожал нанести удар по указанным координатам. После этого с жертвами связывались уже якобы "украинские правоохранители" и под угрозой уголовной ответственности за государственную измену требовали деньги.

Потерпевшие передавали наличные деньги и ювелирные изделия, которые мошенники получали через службы такси.

Отдельно задокументированы случаи мошенничества по военнослужащим Вооруженные силы Украины. Злоумышленники писали им с фейковых женских аккаунтов и после длительного общения просили финансовую помощь якобы на лечение или обучение. Получив деньги, они сразу исчезали и удаляли переписку.

Во время обысков в помещении колл-центра и по местам жительства подозреваемых изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, а также наличные и ювелирные изделия, добытые преступным путем.

Всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

