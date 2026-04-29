Вражеская атака на Измаил: повреждена районная больница, есть пострадавшие
Ночью 29 апреля российская армия совершила атаку по территории Измаильского района Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Измаильскую РВА.
Под вражеским ударом оказались объекты инфраструктуры в Измаиле.
В результате атаки зафиксированы повреждения, в том числе пострадало здание районной больницы.
К сожалению, есть пострадавшие.
На местах попаданий работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки и документируют масштабы повреждений.
Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки и громады ударными беспилотниками и ракетой. Враг прицельно ударил по жилым домам.
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
В Сумах ссора из-за ремонта закончилась смертью мужчины
29 апреля 2026, 08:57В Одесской области на трассе Lexus вылетел в кювет: травмированный пассажир
29 апреля 2026, 08:44Украина без войны: нервная демократия против российского "мавзолея"
29 апреля 2026, 08:36Сумщина под массированным огнем: враг попал в школу, суд и завод, есть жертвы
29 апреля 2026, 08:26Схема за $8 тысяч: в Николаевской области разоблачили должностных лиц ТЦК
29 апреля 2026, 08:21Силы ПВО обезвредили 154 российских беспилотника: есть попадания на 12 локациях
29 апреля 2026, 08:14Фейковые "свидания" и шантаж: в Сумах разоблачили колл-центр, обманывавший подростков и военных
29 апреля 2026, 08:03На Днепропетровщине дроны РФ атаковали спасателей: повреждена техника
29 апреля 2026, 07:56В Херсонской области из-за российских ударов получили ранения 7 человек
29 апреля 2026, 07:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
