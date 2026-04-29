Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Измаильскую РВА.

Под вражеским ударом оказались объекты инфраструктуры в Измаиле.

В результате атаки зафиксированы повреждения, в том числе пострадало здание районной больницы.

К сожалению, есть пострадавшие.

На местах попаданий работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки и документируют масштабы повреждений.

Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки и громады ударными беспилотниками и ракетой. Враг прицельно ударил по жилым домам.