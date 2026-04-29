Известную украинскую певицу пытались купить за 2 миллиона долларов

Певица Наталья Бужинская рассказала, что это случилось с ней, когда она выступала на корпоративе. После программы на 40 минут клиент просил ее петь снова и снова за дополнительную доплату. Впоследствии ситуация превратилась в нескончаемые повторы, и артистка уже решила остановиться. Однако впоследствии этот клиент подошел к ее директору.

"Он подходит к моему директору, берет под локоть и дает еще денег. Мы снова по пять или шесть раз (пели одну песню — прим. ред.). Потом он третий раз подходит. Но надо держать лицо и иметь совесть. Не хотела превращать это в балаган — отказала. И заказчик подходит к моему директору и просит продать меня как артистку за два млн долларов: "Ты ее не раскручиваешь, а она…", - говорит певица.

Сегодня Наталья Бужинская вспоминает об этом с юмором. Она пошутила, что, мол, директору нужно было соглашаться, ведь ее вроде бы все равно вернули бы обратно с доплатой.

"Я говорила своему директору: "Леня, надо было взять те два миллиона. Он бы меня с доплатой бы вернул, потому что еще не знает, какой у меня характер", - шутит певица.

