08:03  29 апреля
Фейковые "свидания" и шантаж: в Сумах разоблачили колл-центр, обманывавший подростков и военных
08:21  29 апреля
Схема за $8 тысяч: в Николаевской области разоблачили должностных лиц ТЦК
01:35  29 апреля
Известную украинскую певицу пытались купить за 2 миллиона долларов
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2026, 01:35

Известную украинскую певицу пытались купить за 2 миллиона долларов

29 апреля 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известная украинская певица рассказала, как ее пытались купить. Сумму предлагали немалую: 2 миллиона долларов

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Певица Наталья Бужинская рассказала, что это случилось с ней, когда она выступала на корпоративе. После программы на 40 минут клиент просил ее петь снова и снова за дополнительную доплату. Впоследствии ситуация превратилась в нескончаемые повторы, и артистка уже решила остановиться. Однако впоследствии этот клиент подошел к ее директору.

"Он подходит к моему директору, берет под локоть и дает еще денег. Мы снова по пять или шесть раз (пели одну песню — прим. ред.). Потом он третий раз подходит. Но надо держать лицо и иметь совесть. Не хотела превращать это в балаган — отказала. И заказчик подходит к моему директору и просит продать меня как артистку за два млн долларов: "Ты ее не раскручиваешь, а она…", - говорит певица.

Сегодня Наталья Бужинская вспоминает об этом с юмором. Она пошутила, что, мол, директору нужно было соглашаться, ведь ее вроде бы все равно вернули бы обратно с доплатой.

"Я говорила своему директору: "Леня, надо было взять те два миллиона. Он бы меня с доплатой бы вернул, потому что еще не знает, какой у меня характер", - шутит певица.

Напомним, ранее известный режиссер Алан Бадоев рассказывал, на чем зарабатывает во время войны. Оказалось, что его документальное кино является скорее культурным проектом, чем коммерческим. Однако, по его словам, он зарабатывает на продюсировании артистов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Все блоги »