29 апреля 2026, 08:26

Сумщина под массированным огнем: враг попал в школу, суд и завод, есть жертвы

Фото: полиция
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 43 населенных пункта Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Шосткинской городской громаде из-за вражеской атаки получил травмы 70-летний мужчина.

В Конотопской городской громаде ранения получили пять мужчин 60, 55, 52, 57 и 48 лет. Повреждены частный дом, гараж, здание суда, завод, магазин, автомобили.

Также под вражеским огнем были Сумская, Глуховская, Белопольская городские, Березовская, Свесская, Буринская, Дубовязовская, Новослободская громады. В результате обстрелов повреждены частные дома, магазин, школа, общежитие, помещения автошколы, сельского совета, железнодорожные объекты, ангары.

Кроме того, сегодня ночью в Шосткинской громаде в результате ударов БПЛА погибла 65-летняя женщина, пострадали 67-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки и громады ударными беспилотниками и ракетой. Враг прицельно ударил по жилым домам.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
В Сумах ссора из-за ремонта закончилась смертью мужчины
29 апреля 2026, 08:57
В Одесской области на трассе Lexus вылетел в кювет: травмированный пассажир
29 апреля 2026, 08:44
Украина без войны: нервная демократия против российского "мавзолея"
29 апреля 2026, 08:36
Схема за $8 тысяч: в Николаевской области разоблачили должностных лиц ТЦК
29 апреля 2026, 08:21
Силы ПВО обезвредили 154 российских беспилотника: есть попадания на 12 локациях
29 апреля 2026, 08:14
Фейковые "свидания" и шантаж: в Сумах разоблачили колл-центр, обманывавший подростков и военных
29 апреля 2026, 08:03
Вражеская атака на Измаил: повреждена районная больница, есть пострадавшие
29 апреля 2026, 07:58
На Днепропетровщине дроны РФ атаковали спасателей: повреждена техника
29 апреля 2026, 07:56
В Херсонской области из-за российских ударов получили ранения 7 человек
29 апреля 2026, 07:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Все блоги »