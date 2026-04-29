Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Шосткинской городской громаде из-за вражеской атаки получил травмы 70-летний мужчина.

В Конотопской городской громаде ранения получили пять мужчин 60, 55, 52, 57 и 48 лет. Повреждены частный дом, гараж, здание суда, завод, магазин, автомобили.

Также под вражеским огнем были Сумская, Глуховская, Белопольская городские, Березовская, Свесская, Буринская, Дубовязовская, Новослободская громады. В результате обстрелов повреждены частные дома, магазин, школа, общежитие, помещения автошколы, сельского совета, железнодорожные объекты, ангары.

Кроме того, сегодня ночью в Шосткинской громаде в результате ударов БПЛА погибла 65-летняя женщина, пострадали 67-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки и громады ударными беспилотниками и ракетой. Враг прицельно ударил по жилым домам.