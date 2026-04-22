Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли взрывотехники. В ходе осмотра они идентифицировали боевую часть беспилотника, которая не сдетонировала и представляла реальную угрозу для людей. Специалисты изъяли боеприпас и уничтожили его.

Полиция напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов или обломков техники нельзя к ним приближаться или касаться их. О подобных находках необходимо сразу сообщать на спецлинию 102.

Напомним, в Киевской области лесник наткнулся на минометную мину "НОНА". Саперы обезвредили боеприпас.