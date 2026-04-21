В детсаду Николаева зафиксировали вспышку инфекции – двое детей в больнице

В Николаеве правоохранители устанавливают обстоятельства вспышки острой кишечной инфекции среди питомцев одного из детских садов города

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 20 апреля в полицию поступило сообщение от областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава об обнаружении случаев инфекционного заболевания среди детей дошкольного учреждения.

На данный момент известно, что трое детей обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Двое из них находятся на стационарном лечении, еще один ребенок лечится амбулаторно.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование. В частности, проверяют:

условия питания,

хранение продуктов,

санитарное состояние помещений,

соблюдение норм персоналом заведения.

Полиция продолжает устанавливать все происшествия.

