У дитсадку Миколаєва зафіксували спалах інфекції – двоє дітей у лікарні

У Миколаєві правоохоронці встановлюють обставини спалаху гострої кишкової інфекції серед вихованців одного з дитячих садків міста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 20 квітня до поліції надійшло повідомлення від обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ про виявлення випадків інфекційного захворювання серед дітей дошкільного закладу.

Станом на зараз відомо, що троє дітей звернулися по медичну допомогу з симптомами гострої кишкової інфекції. Двоє з них перебувають на стаціонарному лікуванні, ще одна дитина лікується амбулаторно.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Фахівці проводять епідеміологічне розслідування. Зокрема перевіряють:

умови харчування,

зберігання продуктів,

санітарний стан приміщень,

дотримання норм персоналом закладу.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини події.

