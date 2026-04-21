Фото: «Суспильне Донбас»

21 апреля в 13:50 российские войска нанесли удар с РСЗО по Славянску Донецкой области

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, передает RegioNews.

"В 13:50 враг вновь нанес удар по Славянску. Попадание РСЗО в дорожное покрытие в центральной части города. Предварительно ранены пять человек", — сообщил Лях.

Напомним, что в ночь на 21 апреля российские военные дважды атаковали авиабомбами ФАБ Славянск Донецкой области.