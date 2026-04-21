В Кривом Роге правоохранители разоблачили схему торговли людьми, организованную под видом трудоустройства за границей

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Женщинам обещали работу в гостиницах в странах Ближнего Востока с высокой зарплатой, однако после выезда их использовали для сексуальной эксплуатации.

По данным следствия, в 2025-2026 годах 38-летняя жительница Кривого Рога вместе со знакомым иностранцем организовала вербовку и переправку женщин за границу. Она подыскивала находившихся в сложных жизненных обстоятельствах и предлагала работу официантками или обслуживающим персоналом в гостиницах.

По прибытии в другую страну женщин встречал ее сообщник, забирал документы, а дальше их заставляли оказывать сексуальные услуги. Вырученные средства распределялись между участниками схемы.

Среди потерпевших были и несовершеннолетние.

В частности, одну девушку, проживавшую с бабушкой, завербовали под обещания высокого заработка и организовали ее выезд за границу. Девушку уже вернули в Украину.

В противном случае 16-летней девушке также предложили аналогичную "работу". Она сообщила об этом родным, обратившимся к правоохранителям.

Подозреваемая задержана. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины.

Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

