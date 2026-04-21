Водитель скрылся с места ДТП: на Львовщине грузовик протаранил поезд "Перемышль — Киев"
Во Львовской области 21 апреля около 14:20 грузовой автомобиль столкнулся с поездом Перемышль — Киев
Про це повідомила поліція Львівської області, повідомляє RegioNews.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на регульованому залізничному переїзді біля села Мшана Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення швидкісного електропоїзда "Перемішль-Харків" та вантажівки MAN, якою керував 48-річний водій.
За інформацією УЗ, вагони не постраждали, а водій після ДТП втік. Обійшлося без потерпілих.
Нагадаємо, що 20 квітня на Прикарпатті в селі Остриня перекинувся мікроавтобус з пасажирами, внаслідок чого постраждало двоє людей.
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Суд в Киеве взял под стражу полицейского по делу о теракте
21 апреля 2026, 18:05В детсаду Николаева зафиксировали вспышку инфекции – двое детей в больнице
21 апреля 2026, 17:43В Киеве в жилом комплексе заметили мужчину с автоматом (ВИДЕО)
21 апреля 2026, 17:35Россияне ударили по Славянску с РСЗО, есть раненые
21 апреля 2026, 17:26В Херсоне чиновница "заработала" миллионы на разрушенных войной постройках
21 апреля 2026, 17:15В Днепропетровской области разоблачили сеть торговцев людьми: в сексуальное рабство продавали даже несовершеннолетних
21 апреля 2026, 17:06Угрожали фронтом, били и требовали деньги: новые детали задержания работников ТЦК в Одессе
21 апреля 2026, 16:49Спасет ли нас оружие: почему ответ сложнее, чем кажется
21 апреля 2026, 16:25На Волыни разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарки
21 апреля 2026, 16:23
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все блоги »