21 апреля 2026, 17:15

В Херсоне чиновница "заработала" миллионы на разрушенных войной постройках

21 апреля 2026, 17:15
Фото: НАБУ
В НАБУ и САП сообщили о приговоре для бывшего главы одного из департаментов Херсонской ОВА, владелицы и директора частной компании. Речь идет о деле о хищении 7,7 миллионов

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Высший антикоррупционный суд одобрил приговор по делу по завладению бюджетными средствами при оказании услуг по техническому обследованию объектов в Херсонской области, поврежденных в результате военной агрессии РФ. Бывшая чиновница признана виновной. Ей назначен наказание в виде 7 лет и 2 месяцев лишения свободы.

При этом владелица частной компании приговорена к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, а директор этой компании — к 7 годам заключения.

Как выяснило следствие, они работали вместе и организовали схему хищения средств. Речь шла о договоре по обследованию технического состояния 107 объектов социальной инфраструктуры.

Известно, что стоимость выполненных работ была завышена в 15 раз. В результате из резервного фонда правительства безосновательно перечислено 7,7 миллиона гривен.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Суд в Киеве взял под стражу полицейского по делу о теракте
21 апреля 2026, 18:05
Водитель скрылся с места ДТП: на Львовщине грузовик протаранил поезд "Перемышль — Киев"
21 апреля 2026, 17:58
В детсаду Николаева зафиксировали вспышку инфекции – двое детей в больнице
21 апреля 2026, 17:43
В Киеве в жилом комплексе заметили мужчину с автоматом (ВИДЕО)
21 апреля 2026, 17:35
Россияне ударили по Славянску с РСЗО, есть раненые
21 апреля 2026, 17:26
В Днепропетровской области разоблачили сеть торговцев людьми: в сексуальное рабство продавали даже несовершеннолетних
21 апреля 2026, 17:06
Угрожали фронтом, били и требовали деньги: новые детали задержания работников ТЦК в Одессе
21 апреля 2026, 16:49
Спасет ли нас оружие: почему ответ сложнее, чем кажется
21 апреля 2026, 16:25
На Волыни разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарки
21 апреля 2026, 16:23
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »