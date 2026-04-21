В Херсоне чиновница "заработала" миллионы на разрушенных войной постройках

В НАБУ и САП сообщили о приговоре для бывшего главы одного из департаментов Херсонской ОВА, владелицы и директора частной компании. Речь идет о деле о хищении 7,7 миллионов

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Высший антикоррупционный суд одобрил приговор по делу по завладению бюджетными средствами при оказании услуг по техническому обследованию объектов в Херсонской области, поврежденных в результате военной агрессии РФ. Бывшая чиновница признана виновной. Ей назначен наказание в виде 7 лет и 2 месяцев лишения свободы.

При этом владелица частной компании приговорена к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, а директор этой компании — к 7 годам заключения.

Как выяснило следствие, они работали вместе и организовали схему хищения средств. Речь шла о договоре по обследованию технического состояния 107 объектов социальной инфраструктуры.

Известно, что стоимость выполненных работ была завышена в 15 раз. В результате из резервного фонда правительства безосновательно перечислено 7,7 миллиона гривен.

