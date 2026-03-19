Вбивство у сільраді на Миколаївщині: суд обрав підозрюваному запобіжний захід

У Баштанському районі Миколаївської області суд обрав запобіжний захід старості села Плющівка Віктору Прокопчуку, якого підозрюють в умисному вбивстві

Про це пише Суспільне Миколаїв, передає RegioNews.

Чоловіка взяли під варту з правом внесення застави у понад 299 тисяч гривень (90 мінімальних прожиткових мінімумів – 299 520 грн).

На судовому засіданні заслухали свідків та адвокатів. Сторона захисту просила обрати більш м'який запобіжний захід, зокрема домашній арешт або передачу на поруки, посилаючись на міцні соціальні зв'язки підозрюваного, його службу в ЗСУ та підтримку односельчан.

Крім того, до суду подали колективне звернення жителів селища Плющівка – 34 підписи з проханням обрати запобіжний захід без увʼязнення.

Прокурор Ігор Єгоров наполягав на триманні під вартою на 60 діб без права внесення застави. Суд врахував клопотання сторін та обрав Прокопчуку запобіжний захід із можливістю внесення застави.

За інформацією свідків, після повернення з війни Прокопчук стикнувся з конфліктами у селі, приниженнями та поширенням неправдивої інформації. Підозрюваний сам повідомив поліцію про інцидент та дочекався правоохоронців на місці.

Сторона захисту намагалася слухати справу у закритому режимі, але клопотання суд відхилив.

За даними слідства, Прокопчуку вже повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство, що передбачає до 15 років ув'язнення. Також відкрито окреме провадження за фактом незаконного зберігання зброї.

Нагадаємо, вранці 17 березня у селі Плющівка, що на Миколаївщині, у приміщенні старостату була застрелена з мисливської рушниці помічниця старости села. Поліція затримала старосту села та повідомила йому про підозру в умисному вбивстві.