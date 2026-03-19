19 березня 2026, 09:27

Вбивство у сільраді на Миколаївщині: суд обрав підозрюваному запобіжний захід

19 березня 2026, 09:27
Фото: Національна поліція
У Баштанському районі Миколаївської області суд обрав запобіжний захід старості села Плющівка Віктору Прокопчуку, якого підозрюють в умисному вбивстві

Про це пише Суспільне Миколаїв, передає RegioNews.

Чоловіка взяли під варту з правом внесення застави у понад 299 тисяч гривень (90 мінімальних прожиткових мінімумів – 299 520 грн).

На судовому засіданні заслухали свідків та адвокатів. Сторона захисту просила обрати більш м'який запобіжний захід, зокрема домашній арешт або передачу на поруки, посилаючись на міцні соціальні зв'язки підозрюваного, його службу в ЗСУ та підтримку односельчан.

Крім того, до суду подали колективне звернення жителів селища Плющівка – 34 підписи з проханням обрати запобіжний захід без увʼязнення.

Прокурор Ігор Єгоров наполягав на триманні під вартою на 60 діб без права внесення застави. Суд врахував клопотання сторін та обрав Прокопчуку запобіжний захід із можливістю внесення застави.

За інформацією свідків, після повернення з війни Прокопчук стикнувся з конфліктами у селі, приниженнями та поширенням неправдивої інформації. Підозрюваний сам повідомив поліцію про інцидент та дочекався правоохоронців на місці.

Сторона захисту намагалася слухати справу у закритому режимі, але клопотання суд відхилив.

За даними слідства, Прокопчуку вже повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство, що передбачає до 15 років ув'язнення. Також відкрито окреме провадження за фактом незаконного зберігання зброї.

Нагадаємо, вранці 17 березня у селі Плющівка, що на Миколаївщині, у приміщенні старостату була застрелена з мисливської рушниці помічниця старости села. Поліція затримала старосту села та повідомила йому про підозру в умисному вбивстві.

суд залог убивство домашній арешт Миколаївська область запобіжний захід староста помічниця
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
