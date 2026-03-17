Росіяни вдарили дроном по автобусу із цивільними на Миколаївщині: є постраждалі
Минулої доби російські військові завдали ударів по двом районам Миколаївської області
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Окупанти тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Ввечері ворожий FPV-дрон влучив в автобус, який перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді. Постраждали 69-річний чоловік та 49-річна жінка – їх госпіталізували. Станом на ранок стан постраждалих стабільний, середньої важкості, вони перебувають у лікарні.
Крім того, вдень ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо – ракетою типу "Іскандер-М". Постраждалих немає.
Під ранок ворог завдав ударів, попередньо з РСЗВ, по Очаківській громаді. Обійшлось без постраждалих.
