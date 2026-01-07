Чоловік, який вважає себе росіянином, коригував удари по Миколаївщині

Ілюстративне фото

Заводський районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Він заявив, що вважав себе громадянином РФ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні та серпні 2024 року чоловік надсилав у Telegram представнику російської спецслужби голосові повідомлення про місця дислокації Збройних Сил України, розташування підприємств оборонно-промислового комплексу і результати обстрілів цивільної чи військової інфраструктури.

На суді чоловік розповідав, що він народився і тривалий час проживав у Калінінграді, РФ. Потім він переїхав в український Миколаїв, але часто їздив в Росію, навідував свою матір, яка переїхала в Україну з 2014 року. У РФ також живе його друг, який, за словами обвинуваченого, не є військовим.

За словами чоловіка, він також спілкувався із працівником СБУ і росіянин попросив цей контакт. У жовтні минулого року він збирався їхати в РФ, але був затриманий СБУ.

Чоловік не погоджувався із тим, що вчинив державну зраду, тому що не вважає себе громадянином України. За його словами, він був військовим, і в 1991 році прийняв громадянство РФ, але продовжив військову службу в Миколаєві. Проте зʼясувалося, що у 2008 році для реєстрації шлюбу з громадянкою України він надав український паспорт.

Відомо, що на сьогодні він розлучений та має двох неповнолітніх дітей.

За державну зраду чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.