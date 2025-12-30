14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
30 декабря
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 14:50

В Запорожье осудили эксправохранителя, пытавшего украинцев на оккупированных территориях

30 декабря 2025, 14:50
Иллюстративное фото: из открытых источников
Днепровский районный суд Запорожья вынес приговор в отношении бывшего работника полиции Запорожской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Мужчина признан виновным в государственной измене, добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе на временно оккупированной территории и жестоком обращении с гражданским населением.

По данным правоохранителей, прокуроров, в 2022 году во время временной оккупации части Запорожской области обвиняемый добровольно перешел на сторону государства-агрессора и занимал руководящие должности в незаконных органах полиции, созданных оккупационной администрацией.

В августе 2022 года обвиняемый вместе с военнослужащими государства-агрессора участвовал в незаконных обысках в домах гражданских, которые имели проукраинскую позицию. В ходе этих действий он угрожал применением огнестрельного оружия, применял физическое насилие и незаконно удерживал пострадавших в помещении бывшей ГАИ в Мелитополе. Там граждан принуждали изучать и петь русские песни.

Суд назначил наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишил права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком 15 лет и специального звания "капитан полиции".

Напомним, правоохранители разоблачили военнослужащего, который самовольно покинул часть и организовал канал незаконной переправки военных за границу. В схему он привлек свою девушку. За 6000 долларов они предлагали "базовый пакет": сопровождение от части собственного авто до пограничной зоны и вывод в место для незаконного пересечения границы с Румынией.

