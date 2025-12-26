Ссора за рюмкой закончилась смертью: на Черниговщине женщину приговорили к 8 годам

Фото: Национальная полиция

В Черниговской области суд признал 33-летнюю жительницу Нежинского района виновной в умышленном убийстве и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установило следствие, 25 мая этого года в полицию поступило сообщение от жительницы села Рудьковка об обнаружении во дворе тела мужчины с телесными повреждениями.

Правоохранители выяснили, что накануне между женщиной и ее сожителем во время совместного употребления алкоголя возник конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине ножевое ранение, от которого он скончался.

Злоумышленницу задержали и сообщили о подозрении.

Следователи полиции под процессуальным руководством Нежинской окружной прокуратуры собрали безоговорочные доказательства вины обвиняемой и передали материалы уголовного производства в суд.

По результатам рассмотрения дела суд вынес обвинительный приговор и назначил женщине 8 лет заключения.

Напомним, в Кировоградской области мужчина получил пожизненное за убийство знакомого, разбой и поджог дома с похищением ценностей. По решению суда он также должен выплатить родным потерпевшего более 1 млн. грн. компенсации.