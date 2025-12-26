В Черкассах во время вручения повесток двух военных ТЦК избили

Иллюстративное фото

Приднепровский районный суд города Черкассы признал виновными четырех человек, в мае напавших на военнослужащих ТЦК и СП во время исполнения ими служебных обязанностей. Стало известно, какой приговор они вынесли.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае этого года в Черкассах. Двое военных ТЦК выполняли мобилизационные задания. Они остановили мужчину для проверки документов. Четверо людей препятствовали военным: одна обвиняемая совершала словесные призывы и подстрекала других к физическому влиянию, трое других нанесли удары военнослужащим (кулаками, ногой, ладонью) в разные части тела, нанеся физическую боль (без телесных повреждений).

На суде они признали вину. Суд признал всех виновными. Всем назначили по пять лет лишения свободы с испытательным сроком.

Напомним, 25 декабря в Днепре произошла стрельба из ТЦК. По словам полицейских, мужчина ранил двух военных ножом, а один из сотрудников ТЦК выстрелил в воздух.