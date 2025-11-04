08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
08:11  04 ноября
В Николаевской области водитель сбил пешехода и оставил его умирать
07:34  04 ноября
Поджег авто из-за конфликта: на Днепропетровщине задержали 40-летнего мужчину
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 10:32

В Николаевской области на рынке продавали фальшивые евро: задержан 20-летний парень

04 ноября 2025, 10:32
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские задержали в Вознесенске 20-летнего парня, который на местном рынке продавал поддельные евро по заниженному курсу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, фигурант действовал не один – вместе с неустановленными сообщниками покупал фальшивые банкноты и сбывал их гражданам.

На рынке парень предлагал людям по выгодному курсу приобрести у него евро – оплату принимал исключительно в долларах США.

Таким образом, фигурант продал одну тысячу евро: эксперты установили, что купюры не соответствуют способу печати и элементам защиты официальных банкнот ЕС.

Во время очередного сбыта 10 тысяч поддельной валюты, за которые парень получил 7000 долларов, его задержали. В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли доказательства преступной деятельности фигуранта.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 199 УК Украины (незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Суд взял фигуранта под стражу с правом залога более чем в 2,1 млн грн.

Полиция устанавливает других причастных и фальшивую валюту. Расследование продолжается.

В Николаевской области на рынке продавали фальшивые евро: задержан 20-летний юноша

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который напал с ножом на прохожего и требовал деньги. Злоумышленника взяли под стражу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николаевская область задержание валюта подделка рынок фальшивомонетчик
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Митрополиту УПЦ МП Арсению объявили новое подозрение
04 ноября 2025, 11:18
Праздничные построения под огнем: бездумность, которая стоит жизни
04 ноября 2025, 10:59
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
04 ноября 2025, 10:57
"Модный приговор" на границе: на Львовщине изъяли брендовую одежду и обувь более чем на 750 тыс. грн
04 ноября 2025, 10:47
Выдал себя за военного: хмельнитчанин обманул женщину на 670 тыс. грн
04 ноября 2025, 10:38
1000 грн для каждого: когда и как подать заявку на "Зимнюю поддержку"
04 ноября 2025, 10:21
Ночная атака дронов на Черниговщине: под ударом рынок и дома
04 ноября 2025, 10:09
Во Львовской области трактор съехал в кювет и перевернулся: водитель погиб
04 ноября 2025, 09:56
Принес из леса: на Житомирщине мужчина хранил дома оружие и патроны
04 ноября 2025, 09:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »