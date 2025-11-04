Фото: полиция

Полицейские задержали в Вознесенске 20-летнего парня, который на местном рынке продавал поддельные евро по заниженному курсу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, фигурант действовал не один – вместе с неустановленными сообщниками покупал фальшивые банкноты и сбывал их гражданам.

На рынке парень предлагал людям по выгодному курсу приобрести у него евро – оплату принимал исключительно в долларах США.

Таким образом, фигурант продал одну тысячу евро: эксперты установили, что купюры не соответствуют способу печати и элементам защиты официальных банкнот ЕС.

Во время очередного сбыта 10 тысяч поддельной валюты, за которые парень получил 7000 долларов, его задержали. В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли доказательства преступной деятельности фигуранта.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 199 УК Украины (незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Суд взял фигуранта под стражу с правом залога более чем в 2,1 млн грн.

Полиция устанавливает других причастных и фальшивую валюту. Расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который напал с ножом на прохожего и требовал деньги. Злоумышленника взяли под стражу.