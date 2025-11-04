Фото: поліція

Поліцейські затримали у Вознесенську 20-річного молодика, який на місцевому ринку продавав підроблені євро за заниженим курсом

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, фігурант діяв не сам – разом із невстановленими спільниками купував фальшиві банкноти та збував їх громадянам.

На ринку молодик пропонував людям за вигідним курсом придбати у нього євро – оплату приймав виключно у доларах США.

Таким чином фігурант продав одну тисячу євро: експерти встановили, що купюри не відповідають способу друку та елементам захисту офіційних банкнот ЄС.

Під час чергового збуту 10 тисяч підробленої валюти, за які молодик отримав 7000 доларів, його затримали. Під час обшуку за місцем мешкання поліцейські вилучили докази злочинної діяльності фігуранта.

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 199 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд взяв фігуранта під варту з правом застави у понад 2,1 млн грн.

Поліція встановлює інших причетних та походження фальшивої валюти. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який напав із ножем на перехожого і вимагав гроші. Зловмисника взяли під варту.