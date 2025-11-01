Утренний удар по Николаеву: количество пострадавших выросло до 19

Фото: полиция

Число пострадавших в результате ракетного удара по Николаеву утром 1 ноября увеличилось до 19

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате вражеской атаки погиб 20-летний юноша. Получили ранения разной степени тяжести 19 человек, в том числе 12-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Повреждения получили транспортные средства и АЗС.

На месте работали следователи и все соответствующие службы экстренной помощи. Правоохранители зафиксировали последствия атаки врага.

Напомним, 1 ноября около 07:25 российские военные нанесли баллистический удар по Николаеву.