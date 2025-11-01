Ранковий удар по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 19

Удар балістикою по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 19
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Миколаєву вранці 1 листопада збільшилась до 19
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок ворожої атаки загинув 20-річний юнак. Отримали поранення різного ступеню тяжкості 19 людей, серед яких 12-річний хлопчик та 9-річна дівчинка.
Пошкоджень зазнали транспортні засоби та АЗС.
На місці працювали слідчі та усі відповідні екстрені служби. Правоохоронці зафіксували наслідки атаки ворога.
Нагадаємо, 1 листопада близько 07:25 російські військові завдали балістичний удар по Миколаєву.
