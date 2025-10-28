Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це передає RegioNews із посиланням на Миколаївську ОВА.

Ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади, а також завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді.

У селі Дмитрівка пошкоджені дитячий садок, школа, приватний будинок і лінія електромереж. Відбулося відключення споживачів – наразі електропостачання вже відновили.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня росіяни атакували два райони Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені сільгосппідприємство та газогін.