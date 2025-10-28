На Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені школа та дитсадок
Минулої доби російська армія завдала ударів по трьох громадах Миколаївського району
Про це передає RegioNews із посиланням на Миколаївську ОВА.
Ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади, а також завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді.
У селі Дмитрівка пошкоджені дитячий садок, школа, приватний будинок і лінія електромереж. Відбулося відключення споживачів – наразі електропостачання вже відновили.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня росіяни атакували два райони Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені сільгосппідприємство та газогін.
