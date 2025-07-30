В Николаевской области в результате российских обстрелов поврежден газопровод
В Очакове Николаевской области во время российских обстрелов 30 июля был поврежден газопровод
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Николаевского филиала "Газсети".
"В прифронтовом Очакове во время вражеского обстрела был поврежден газопровод. В результате более сотни клиентов остались без газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты локализовали аварию и пытаются как можно быстрее вернуть газ в дома абонентов. Однако работу усложняют регулярные массированные обстрелы россиян.
"О результатах возобновления газоснабжения будет проинформировано позже", - добавили в компании.
Напомним, в Николаевской области из-за атаки вражеских БПЛА возник масштабный пожар на ферме. Огонь уничтожил три автомобиля на территории предприятия в Николаевском районе.