На Миколаївщині внаслідок російського обстрілу пошкоджено газопровід

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В Очакові Миколаївської області під час російського обстрілу 30 липня було пошкоджено газопровід

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Миколаївської філії "Газмережі".

"У прифронтовому Очакові під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід. Внаслідок цього більше сотні клієнтів залишись без газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціалісти локалізували аварію та намагаються якомога швидше повернути газ в оселі абонентів. Однак роботу ускладнюють регулярні масовані обстріли росіян.

"Про результати відновлення газопостачання буде проінформовано пізніше", - додали у компанії.

Нагадаємо, на Миколаївщині через атаку ворожих БпЛА виникла масштабна пожежа на фермі. Вогонь знищив три автомобілі на території підприємства у Миколаївському районі.