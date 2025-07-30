12:43  30 липня
В Одесі трьох підлітків на матраці віднесло в море
09:28  30 липня
На Житомирщині 18-річний хлопець викрав сміттєвоз
08:49  30 липня
Стрілянина на Троєщині: чоловік поранив перехожого через зауваження
UA | RU
UA | RU
30 липня 2025, 19:17

На Миколаївщині внаслідок російського обстрілу пошкоджено газопровід

30 липня 2025, 19:17
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Очакові Миколаївської області під час російського обстрілу 30 липня було пошкоджено газопровід

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Миколаївської філії "Газмережі".

"У прифронтовому Очакові під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід. Внаслідок цього більше сотні клієнтів залишись без газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціалісти локалізували аварію та намагаються якомога швидше повернути газ в оселі абонентів. Однак роботу ускладнюють регулярні масовані обстріли росіян.

"Про результати відновлення газопостачання буде проінформовано пізніше", - додали у компанії.

Нагадаємо, на Миколаївщині через атаку ворожих БпЛА виникла масштабна пожежа на фермі. Вогонь знищив три автомобілі на території підприємства у Миколаївському районі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаївська область Очаків газопровід газ обстріл
У Миколаєві чоловік втікав від ТЦК і стрибнув з мосту
30 липня 2025, 15:12
На Миколаївщині 5-річний хлопчик ледь не загинув у вогні через підпал сухостою
29 липня 2025, 13:15
У Миколаєві тимчасово не буде води
28 липня 2025, 16:08
Всі новини »
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату після сварки біля магазину
30 липня 2025, 19:34
Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини: опубліковані кадри з місця
30 липня 2025, 18:51
Українців попередили про обмеження на кордоні з Польщею
30 липня 2025, 18:44
На Вінниччині підозрюваний у подвійному вбивстві застрелився під час перемовин з поліцією
30 липня 2025, 18:34
На Черкащині затримали 32-річного наркодилера під час передачі наркотиків
30 липня 2025, 18:05
"Зливав" росіянам дані про аеродроми: СБУ затримала "крота" у Повітряних Силах
30 липня 2025, 17:56
У Херсоні медсестру засудили до довічного ув’язнення за передачу даних ЗСУ росіянам
30 липня 2025, 17:48
У супермаркеті на Івано-Франківщині чоловік намагався накласти на себе руки
30 липня 2025, 17:30
"Батьківщина" проголосувала за закон, що обмежував НАБУ та САП: що вплинуло на це рішення
30 липня 2025, 17:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »