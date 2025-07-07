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В Днепре соцсети обсуждали хищную птицу, которая пыталась прогнать вражеский дрон. Сейчас травмированная птица получает лечение

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре прооперировали птицу, которую атаковал российский беспилотник. Шрайк (так назвали птицу) пытался прогнать беспилотник с охраняемой территории и получил ранения. Сейчас птица идет на женитьбу под наблюдением волонтеров и ветеринаров.

Известно, что Шрайк получил перелом плечевой кости. Ветеринары отметили, что такие травмы требуют срочной и сложной операции, чтобы птица могла вернуться к дикой природе с уже сросшейся костью.

Теперь Шрайко ждет реабилитация. Шанс на восстановление есть, но, возможно, это будет происходить месяцами.

Напомним, ранее жительница Запорожья спасла хищную птицу, которую нашла в плохом состоянии. Птица не могла взлететь и едва держалась на ногах. Женщина вызвала стражей порядка, чтобы помочь.