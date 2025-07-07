12:02  07 июля
Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить артист
10:48  07 июля
В Киеве будут судить эксправохранителя, совершившего смертельное ДТП
10:16  07 июля
На Буковине служебный пес помог задержать нарушителей границы
UA | RU
UA | RU
07 июля 2025, 22:35

Зоо-скандал: в Днепре женщина усыпила здоровую собаку, что произошло на самом деле

07 июля 2025, 22:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Днепре пользователи соцсетей возмутились из-за случая с собакой. Владелица решила усыпить пса, хотя у него не было проблем со здоровьем

Об этом RegioNews.%20%20%D0%A3%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E.%20%D0%97%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%8E%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E,%2026%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F%2049-%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8.%20%D0%A3%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%96.%20%20%D0%9D%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8E,%20%D0%B7%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB,%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D1%96%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97.%20%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83,%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8." rel="nofollow" target="_blank">сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В соцсетях произошел скандал из-за новости, что в Днепре владелица овчарки усыпила животное, хотя проблем со здоровьем у четвероногого не было. Сначала были объявления онлайн, что для пятилетнего пса Арчи, всю жизнь прожившего в квартире. Говорили, что владелица собаки планирует ехать за границу, а ветеринар собирался усыпить животное.

Через некоторое время в СМИ опубликовали совсем другую историю: у пса была неконтролируемая агрессия. Собака нападала и на владелицу, и на других людей. Отмечалось, что занятия по кинологам и обращения к ветеринарам не помогли. При этом собаку не наказывали, потому что кинологи советовали игнорировать такое поведение.

Также опубликовали фото, якобы подтверждающие случаи агрессии со стороны животного.

Фото: Telegram

Напомним, ранее в Черкасской области мужчина выстрелил в собаку из пневматической винтовки. В результате полученного ранения животное погибло на месте. Теперь правоохранители начали уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины – "Жестокое обращение с животными".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
животные соцсети скандал Днепр
В Днепре лечат птицу, которую атаковал российский беспилотник
07 июля 2025, 18:47
В Запорожье патрульные помогли спасти хищную птичку
01 июля 2025, 20:55
Все новости »
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
В Запорожской области оккупанты заставляют детей патрулировать с росгвардией
07 июля 2025, 22:25
Во Львове бушует ненастье: сильный ураган и молнии валят деревья
07 июля 2025, 21:50
"Хотят выйти на Мариупольскую трассу": РФ устроили массированные штурмы на Запорожье
07 июля 2025, 21:30
Россияне атаковали Днепропетровщину: есть раненые, повреждены дома
07 июля 2025, 21:20
Снабжали непригодное оружие: эксчиновники Минобороны и оборонного предприятия нанесли ущерб на 90 млн грн
07 июля 2025, 20:50
В Дія важно обновление для ветеранов: какие изменения
07 июля 2025, 20:40
Случайная жертва войны: российский дрон уничтожил редкую птицу прямо в полете - видео
07 июля 2025, 20:20
Не всем по карману: обучение в вузах Украины в 2025 году подорожало почти на треть
07 июля 2025, 19:43
Незаконное обогащение и 55 миллионов имущества: на Волыни чиновник получил подозрение
07 июля 2025, 19:32
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »