Иллюстративное фото

В Днепре пользователи соцсетей возмутились из-за случая с собакой. Владелица решила усыпить пса, хотя у него не было проблем со здоровьем

Об этом RegioNews.%20%20%D0%A3%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E.%20%D0%97%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%8E%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E,%2026%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F%2049-%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8.%20%D0%A3%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%96.%20%20%D0%9D%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8E,%20%D0%B7%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB,%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D1%96%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97.%20%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83,%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8." rel="nofollow" target="_blank">сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В соцсетях произошел скандал из-за новости, что в Днепре владелица овчарки усыпила животное, хотя проблем со здоровьем у четвероногого не было. Сначала были объявления онлайн, что для пятилетнего пса Арчи, всю жизнь прожившего в квартире. Говорили, что владелица собаки планирует ехать за границу, а ветеринар собирался усыпить животное.

Через некоторое время в СМИ опубликовали совсем другую историю: у пса была неконтролируемая агрессия. Собака нападала и на владелицу, и на других людей. Отмечалось, что занятия по кинологам и обращения к ветеринарам не помогли. При этом собаку не наказывали, потому что кинологи советовали игнорировать такое поведение.

Также опубликовали фото, якобы подтверждающие случаи агрессии со стороны животного.

Фото: Telegram

Напомним, ранее в Черкасской области мужчина выстрелил в собаку из пневматической винтовки. В результате полученного ранения животное погибло на месте. Теперь правоохранители начали уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины – "Жестокое обращение с животными".