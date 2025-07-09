На Миколаївщині в полі виявили суббоєприпаси до російської крилатої ракети
Поблизу одного з сіл Новобузької громади Баштанського району місцеві мешканці виявили в полі небезпечні боєприпаси
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.
Сапери оглянули підозрілі предмети й ідентифікували їх, як суббоєприпаси осколкової дії до крилатої ракети, які заборонено транспортувати.
"Вибухотехніки, дотримуючись норм безпеки, методом контрольованого підриву, знищили вороже озброєння на місці виявлення", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці нагадують, що про підозрілу "знахідку" треба негайно повідомити на спецлінії "102" та "101".
Нагадаємо, на Чернігівщині бойова частина збитого "шахеда" впала в лісі та не вибухнула.
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