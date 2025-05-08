В Николаеве в детском саду сделали современное укрытие на 180 мест
В детском дошкольном учреждении Центрального района города Николаева Дании открыли современное укрытие
Об этом сообщил Николаевский городской совет, передает RegioNews.
Пространство разделили на игровую/учебную и зону для сна. Есть игры, дидактические материалы – все, чтобы детям было комфортно и безопасно даже в сложных условиях.
Ремонт укрытия сделан благодаря Международной организации по миграции за финансирование Королевства Дания.
Напомним, Служба безопасности задержала российского информатора, готовившего удары по Николаеву.
В Николаеве суд арестовал бывшую руководительницу МСЭКВсе новости »
07 мая 2025, 13:59На Николаевщине россияне повредили детский оздоровительный центр
06 мая 2025, 11:37В Николаевской области зенитчики приземлили 10 ударных БпЛА
05 мая 2025, 10:20
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Государственная экологическая инспекция выявила десятки нарушений в торговле горючим в Полесье
08 мая 2025, 20:28В Днепре мальчик "заминировал" школу ради шутки
08 мая 2025, 20:25У семьи эксначальника Харьковского ТЦК обнаружили элитные авто на 5 млн грн: что с ними будет
08 мая 2025, 20:05Изуродованные жилые дома: россияне обстреляли Днепропетровщину артиллерией и дронами
08 мая 2025, 19:57Под Запорожьем российский дрон атаковал гражданский автомобиль: погибла женщина
08 мая 2025, 19:40Убил военного и его тещу: детали стрельбы на Борщаговке
08 мая 2025, 19:35В приложении Армия+ появились пять новых рапортов: детали
08 мая 2025, 19:00Оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку в Херсонской области - погибла женщина
08 мая 2025, 18:50В центре Киева ограничат движение: названная причина
08 мая 2025, 18:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну