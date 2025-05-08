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08 мая 2025, 18:59

В Николаеве в детском саду сделали современное укрытие на 180 мест

08 мая 2025, 18:59
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фото: Николаевский городской совет
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В детском дошкольном учреждении Центрального района города Николаева Дании открыли современное укрытие

Об этом сообщил Николаевский городской совет, передает RegioNews.

Пространство разделили на игровую/учебную и зону для сна. Есть игры, дидактические материалы – все, чтобы детям было комфортно и безопасно даже в сложных условиях.

Ремонт укрытия сделан благодаря Международной организации по миграции за финансирование Королевства Дания.

Напомним, Служба безопасности задержала российского информатора, готовившего удары по Николаеву.

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