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21 мая 2025, 10:50

Россияне сбросили взрывчатку на поселок под Херсоном: ранены 5 гражданских

21 мая 2025, 10:50
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В среду утром, 21 мая, российские войска нанесли удар дронами по поселку Белозерка Херсонского района. Из-за атаки вражеских БпЛА пострадали пятеро мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, российская армия атаковала Белозерку около 08:00.

"В результате сброса взрывчатки пострадали пять человек", – говорится в сообщении.

По оперативным данным Херсонской ОВА из-за атаки ранения получили женщины 47, 54, 61, 62 и 67 лет. У пострадавших диагностировали взрывчатые, закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, обломочные ранения рук и ног.

По фактам совершения военных преступлений идет досудебное расследование.

Напомним, 17 мая в результате обстрелов Херсонщины пострадали 10 гражданских.

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