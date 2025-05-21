Россияне сбросили взрывчатку на поселок под Херсоном: ранены 5 гражданских
В среду утром, 21 мая, российские войска нанесли удар дронами по поселку Белозерка Херсонского района. Из-за атаки вражеских БпЛА пострадали пятеро мирных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, российская армия атаковала Белозерку около 08:00.
"В результате сброса взрывчатки пострадали пять человек", – говорится в сообщении.
По оперативным данным Херсонской ОВА из-за атаки ранения получили женщины 47, 54, 61, 62 и 67 лет. У пострадавших диагностировали взрывчатые, закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, обломочные ранения рук и ног.
По фактам совершения военных преступлений идет досудебное расследование.
Напомним, 17 мая в результате обстрелов Херсонщины пострадали 10 гражданских.