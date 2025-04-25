Фото: СБУ

В Киевской области разоблачили 30-летнюю женщину, работавшую на россиян. Спецслужбы РФ завербовали ее онлайн, когда она искала работу

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили агентку российских спецслужб, которая устанавливала "видео-ловушку" для корректировки ударов РФ по Киевской области. Известно, что основными целями врага были локации воинских частей Вооруженных сил Украины и подразделений СБУ.

Злоумышленница планировала установить напротив зданий оборонных объектов скрытые вайфай-камеры с онлайн-трансляцией для российских спецслужб. В частности она хотела установить камеру возле одного из военных объектов. Однако ее задержали "на горячем".

По данным следствия, 30-летнюю безработную женщину россияне завербовали онлайн, когда она искала "быстрый заработок". Периодически она объезжала локации, получаемые от куратора, чтобы отслеживать последствия вражеских "прилетов" по области.

Теперь женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Херсоне разоблачили предателя. Сначала его задержали из-за наркотиков, но оказалось, что он также является "фанатом РФ". Правоохранители выяснили, что у мужчины есть товарищ в российские армии, которому присылает данные об ВСУ.