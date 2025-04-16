Статистика бесплодия: как распространена эта проблема и как ее решать

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Бесплодие – это состояние, при котором пара не может зачать ребенка в течение долгого периода времени, несмотря на регулярные попытки

Тактика лечения и диагностики бесплодия зависит в первую очередь от его формы. Для женского бесплодия самым распространенным является трубное (когда нарушается проходимость маточных труб) и различные фолликулярные расстройства, не допускающие нормальную овуляцию.

Мужское бесплодие возникает не реже, чем женское, хотя диагностируется оно не так часто. Иногда эта проблема может принимать смешанный характер, когда факторы бесплодия присутствуют и у мужчины, и у женщины.

Причины бесплодия

Причины бесплодия у мужчин и женщин могут возникать под влиянием множества факторов – как врожденных (например, генетических), так и приобретенных (условия окружающей среды). Именно от причины бесплодия зависит возможная тактика лечения.

У мужчин

Мужское бесплодие связано в первую очередь с ухудшением качества или уменьшением количества спермы.

Уменьшение количества подвижных сперматозоидов может возникать из-за нарушения их образования, или же из-за воздействия внешних факторов – например, некоторых инфекционных заболеваний. Также мужское бесплодие может быть вызвано механическим фактором – нарушением проходимости семявыносящих путей.

Качество спермы может ухудшаться с возрастом, из-за определенных наследственных причин, а также в результате курения или употребления алкоголя.

У женщин

Женское бесплодие диагностируется дольше, так как к его развитию могут приводить достаточно много причин:

нарушение проходимости маточных труб;

заболевания яичников;

гормональные нарушения;

структурные аномалии матки;

хромосомные заболевания;

истощение овариального резерва.

Кроме того, одной из причин женского бесплодия является так называемый шеечный фактор – слишком агрессивная среда внутри цервикального канала, которая не пропускает подвижные сперматозоиды в полость матки.

Методы лечения бесплодия

Решение проблемы бесплодия в семье позволяет не только зачать и родить долгожданного и здорового ребенка, но и параллельно улучшить функциональное состояние репродуктивной системы.

Не секрет, что эндометриоз чаще проявляется у женщин, которые еще не рожали. При этом зачатие и беременность при эндометриозе проходят с повышенным риском. Комплексное лечение обоих заболеваний позволит улучшить репродуктивное здоровье женщины и дать ей шанс стать матерью.