Россияне атаковали Николаевщину FPV-дронами: повреждены дома и сельхозтехника

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За прошедшие сутки, 19 апреля, российские войска атаковали Куцурубскую общину Николаевского района дронамика-микадзе. Из-за вражеских обстрелов повреждены жилые дома и автомобили

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По оперативным данным, оккупанты пять раз атаковали Куцурубскую общину FPV-дронами. К счастью, мирные жители не пострадали.

"В результате обстрелов в с. Дмитровка повреждены три частных дома, хозяйственное здание, автомобиль, сельскохозяйственная техника. Также произошло возгорание крыши двухэтажного частного дома, которое было ликвидировано пожарными", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали четверо мирных жителей.