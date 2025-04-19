Россияне атаковали Купянск: есть разрушения и пострадавшие
В ОВА показали последствия удара россиян по Купянску. В результате атаки более 10 жилых домов повреждены
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews .
19 апреля, в период с 3:40 до 4:00, российская армия нанесла удары по Купянску. В результате атаки врага повреждено более 10 частных жилых домов и хозяйственные постройки.
Также сообщается, что пострадали четыре женщины и мужчина. Они получили острую реакцию на стресс.
Напомним, ранее россияне атаковали Запорожье Дронами. В ОВА сообщили, что в результате атаки произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Пожарные продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов.
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