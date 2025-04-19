Фото: прокуратура

В ОВА показали последствия удара россиян по Купянску. В результате атаки более 10 жилых домов повреждены

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews .

19 апреля, в период с 3:40 до 4:00, российская армия нанесла удары по Купянску. В результате атаки врага повреждено более 10 частных жилых домов и хозяйственные постройки.

Также сообщается, что пострадали четыре женщины и мужчина. Они получили острую реакцию на стресс.

Напомним, ранее россияне атаковали Запорожье Дронами. В ОВА сообщили, что в результате атаки произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Пожарные продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов.