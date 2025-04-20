РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: повреждена инфраструктура, ранен человек
За прошедшие сутки, 19 апреля, российские оккупанты нанесли 389 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак пострадал мирный житель, повреждены дома и автомобили
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 29 домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.
"42-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки по Васильевскому району", – говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля россияне атаковали Купянск в Харьковской области. В результате обстрелов повреждены более 10 жилых домов.
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