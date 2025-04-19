Россияне обстреляли Одесскую область: в прокуратуре показали последствия
Россияне 18 апреля обстреляли Одесскую область. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.
Правоохранители начали расследование по факту совершения военных преступлений. Речь идет о российском ударе по Одессе 18 апреля около 22:00. Оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре области.
Разрушены и повреждены складские помещения фермерских хозяйств, сельскохозяйственная техника и здания. Правоохранители осматривают разрушения и устанавливают все последствия.
Напомним, 17 апреля россияне обстреляли артиллерией Никополь. В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 56 и 61 лет. Также пять человек получили ранения. Повреждены магазины, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и остановка общественного транспорта.