Россияне атаковали Николаев реактивным БПЛА: возник пожар
Сегодня около 20:00 в Николаеве произошел прилет реактивного БПЛА неизвестного типа
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.
На месте возник пожар. Его ликвидируют соответствующие службы.
Напомним, оккупанты в течение дня обстреляли три района Днепропетровщины. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
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