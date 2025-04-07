В Полтавской области произошло смертельное ДТП: погиб 18-летний юноша
ДТП произошло ночью 6 апреля в поселке Опишня Полтавского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Предварительно, мотоцикл Defiant, на котором находились два 18-летних юноши, упал во время движения. К сожалению, от полученных травм один из парней погиб на месте. Другому – медики оказали помощь, обошлось без госпитализации.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП устанавливает следствие.
Напомним, 3 апреля на Полтавщине грузовик столкнулся с "Таврией". Водитель легковушки погиб на месте ДТП.
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