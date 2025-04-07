фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Chevrolet Aveo во время движения столкнулся с отбойником, после чего легковушка перевернулась и загорелась.

В результате ДТП травмы получил 46-летний водитель и трое пассажиров 40, 13 и 7 лет. Пострадавших госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, 5 апреля на Львовщине столкнулись микроавтобус и автовоз. Два человека погибли и два пострадали.