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03 апреля 2025, 21:28

Смертельное ДТП в Харьковской области: в тяжелом состоянии госпитализировали ребенка

03 апреля 2025, 21:28
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Фото: Нацполиция
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Харьковские правоохранители расследуют аварию. В результате ДТП погиб мужчина и пострадал ребенок

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 3 апреля около 15:00 на автодороге по улице Кольцевой путь в городе Харьков. 35-летний водитель JEEP Cherokee столкнулся с Renault, за рулем которого находился 72-летний мужчина. В результате аварии 72-летний водитель погиб на месте. Также его пассажир (мальчик около 12 лет) в тяжелом состоянии госпитализирован.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель сбил женщину, переходившую дорогу с 5-летним сыном. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Его мать, к сожалению, скончалась от травм.

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