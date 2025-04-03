Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 3 апреля около 15:00 на автодороге по улице Кольцевой путь в городе Харьков. 35-летний водитель JEEP Cherokee столкнулся с Renault, за рулем которого находился 72-летний мужчина. В результате аварии 72-летний водитель погиб на месте. Также его пассажир (мальчик около 12 лет) в тяжелом состоянии госпитализирован.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель сбил женщину, переходившую дорогу с 5-летним сыном. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Его мать, к сожалению, скончалась от травм.