Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевщине: в ОВА сообщили о последствиях

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За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевщину ракетой и беспилотниками. Также оккупанты обстреливали регион из артиллерии

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Вчера, 20 февраля, около 17:05 враг атаковал Баштанский район, вероятно ракетой С-300/С-400. В результате падения обломков на приусадебный участок частного домовладения и действия взрывной волны повреждены окна и двери нескольких домов", – говорится в сообщении.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Известно, что вчера россияне дважды атаковали FPV-дронами и ударили из артиллерии по Куцурубской общине. В селе Дмитровка была повреждена линия электросети, которую оперативно восстановили. Также враг атаковал дроном акваторию Очаковской общины. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Виталий Ким добавил, что в ночь на 21 февраля силы и средства противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили четыре БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, в течение 20 февраля российские оккупанты обстреляли 32 населенных пункта Херсонской области. В результате вражеских атак два человека погибли, еще два – получили ранения.