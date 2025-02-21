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21 февраля 2025, 08:20

Ночью моряки приземлили три российских ударных дрона

21 февраля 2025, 08:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью 21 февраля во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили три дрона-камикадзе типа "Shahed-136"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью в Сумской области зенитчики сбили семь российских "шахедов".

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