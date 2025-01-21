В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине
Вблизи села Никольское в Херсонской области на российской мине подорвался гражданский мужчина
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Местный житель пострадал в результате детонации вражеской противопехотной мины "лепесток". 49-летний мужчина получил взрывную травму и частичную ампутацию стопы.
Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним, 19 января в селе Басово на Харьковщине 69-летний мужчина на велосипеде наехал на боеприпас. Пострадавшего госпитализировали.
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