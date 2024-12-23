ДТП с микроавтобусом на Прикарпатье: в больницах остаются 10 пострадавших
В ДТП, которое произошло 22 декабря в Надвирнянском районе, пострадали 13 человек. Сейчас в больницах находятся 10 травмированных. Водительницу-виновницу аварии задержали
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате аварии травмы получили водители и пассажиры обоих авто. В общей сложности в больницы доставили 13 человек, из них один – несовершеннолетний.
Сейчас в медучреждениях остаются 10 человек. У них травмы разных степеней тяжести.
Водителей проверили на состояние опьянения. Оба были трезвые.
Полицейские задержали 19-летнюю водительницу Jaguar.
Напомним, водитель Jaguar при обгоне не убедилась в безопасности маневра и столкнулась на встречной полосе с микроавтобусом Renault Trafik.
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