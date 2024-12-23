ДТП с микроавтобусом на Прикарпатье: в больницах остаются 10 пострадавших

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В ДТП, которое произошло 22 декабря в Надвирнянском районе, пострадали 13 человек. Сейчас в больницах находятся 10 травмированных. Водительницу-виновницу аварии задержали

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате аварии травмы получили водители и пассажиры обоих авто. В общей сложности в больницы доставили 13 человек, из них один – несовершеннолетний.

Сейчас в медучреждениях остаются 10 человек. У них травмы разных степеней тяжести.

Водителей проверили на состояние опьянения. Оба были трезвые.

Полицейские задержали 19-летнюю водительницу Jaguar.

Напомним, водитель Jaguar при обгоне не убедилась в безопасности маневра и столкнулась на встречной полосе с микроавтобусом Renault Trafik.