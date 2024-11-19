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19 ноября 2024, 08:59

В Николаевской области ПВО уничтожила ударный беспилотник оккупантов

19 ноября 2024, 08:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня ночью ПВО приземлила в Николаевской области ударный беспилотник, которым россияне атаковали регион

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 19 ноября силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

Он добавил, что вчера на территории области вражеские обстрелы не фиксировали.

Напомним, вчера Россия ударила "шахедами" по инфраструктуре Запорожья. Тысячи горожан остались без света.

Ким Виталий Александрович Николаевская область БПЛА ПВО шахед
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