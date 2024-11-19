На Миколаївщині ППО знищила ударний безпілотник окупантів

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Сьогодні вночі ППО приземлила у Миколаївській області ударний безпілотник, яким росіяни атакували регіон

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 19 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що вчора на території області ворожих обстрілів не фіксували.

Нагадаємо, вчора Росія вдарила "шахедами" по інфраструктурі Запоріжжя. Тисячі містян залишилися без світла.